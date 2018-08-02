رقصة "كيكي" تعود على وزير المالية الإسرائيلي بموجة من الانتقادات والسخرية

ركب وزير المالية الإسرائيلي موشيه كاحلون موجة رقصة "كيكي" المتصاعدة في محاولة على ما يبدو لاستغلالها، إلا أن ما قام به عاد عليه بموجة من الاستهزاء والانتقادات.

وتعرض الوزير الإسرائيلي لموجة من الانتقادات اللاذعة كان أقلها وصف ما قام به بأسوأ تقليد لهذه التقليعة من الرقص على الإطلاق.

هذا على الرغم من أن وزير المالية الإسرائيلي أراد أن يعطي درسا أفصح عنه بعد أن ركب السيارة عقب وصلة مشي مملة، حيث خاطب الكاميرا قائلا: "دعني من هذا الهراء، لدينا الكثير من العمل للقيام به".

This is the worst #KekeChallenge I have ever seen, and Kahlon didn't even spell it correctly https://t.co/SSlxjjhjJA — Lahav Harkov (@LahavHarkov) July 30, 2018

وفي هذا السياق، ذكر موقع "واللا" أن الإسرائيليين تساءلوا بعد انتشار مقطع الفيديو: "هل من المفترض أن يكون هذا مسؤولا عن كل أموالنا؟"، لافتا إلى أن المقطع حصد بعد تحميله عشرات الآلاف من المشاهدات، إضافة إلى المئات من التعليقات قبل أن يحذف.

وعلّق مكتب وزير المالية بشأن حذف مقطع الفيديو قائلا إنه "على الرغم من أن الفيديو تم تصويره على رصيف في مكان آمن بدون حركة مرور، فإننا نحترم طلب الهيئة (هيئة السلامة على الطرق)، وتمت إزالة الفيديو".

أما القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة فقد تساءلت "لماذا قام الوزير كحلون بتنفيذ هذا التحدي الفيروسي الذي يشكل جريمة جنائية؟".

وأضافت القناة في نبرة انتقاد حادة قائلة: "ليس واضحا ما حدث للوزير، وكيف أنه وافق على تصوير مثل هذا الفيديو".

وذهبت كذلك إلى القول إن تصرف وسلوك كحلون، "يشجع فقط على ظاهرة تستحق الإدانة بكل لغة ممكنة، وهو مثال سيئ لجيل الشباب".

المصدر: وكالات