طهران تستدعي سفير طاجيكستان

استدعت الخارجية الإيرانية الأربعاء سفير طاجيكستان في طهران احتجاجا على إطلاق المسؤولين الطاجيك، ما وصفته بالاتهامات الباطلة ضد إيران، بشأن هجوم استهدف سياحا أجانب على أراضيها.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، أنه تم إبلاغ السفير بأن "إعطاء العنوان الخطأ سيؤدي لتشجيع الإرهابيين التكفيريين على ارتكاب أعمالهم العنيفة"، معتبرا أن "محاولات إيجاد التفرقة الطائفية والترويج لها من قبل بعض الجهات والشخصيات الدينية والإعلامية"، لا تحقق سوى التوتر وعدم الاستقرار وتصعيد العمليات الإرهابية في طاجيكستان، وهو ما يوحي به الهجوم الأخير على السياح، حسب المتحدث.

إقرأ المزيد

وأكدت الخارجية الإيرانية استعداد إيران لوضع "كافة خبراتها وإمكانياتها بتصرف أصدقائها لمواجهة التيار التكفيري المتطرف".

واتهمت دوشنبه الثلاثاء "حزب النهضة الإسلامي" المعارض المحظور بالتورط في الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش"، وأدى إلى مقتل 4 سياح غربيين الأحد، لافتة إلى أن أحد منفذيه تلقى تدريبا في إيران.

المصدر: وكالات