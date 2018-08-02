مون يوجه بمضاعفة الجهود لإنقاذ مواطنه المخطوف في ليبيا

وجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن السلطات المعنية في بلاده بمضاعفة الجهود لإنقاذ المواطن الكوري الجنوبي المختطف في ليبيا منذ 6 يوليو الماضي.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كيم وي-كيوم: "تم الكشف عن مقطع فيديو يظهر ما يبدو أنهم ضحايا بعد مرور حوالي شهر من حادث الاختطاف، وكان بينهم رجل ادعى أنه كوري، وقال بالإنجليزية "أرجوك ساعدني يا رئيس بلادنا كوريا الجنوبية".

وأضاف أن "الرئيس مون أمر في اليوم الأول من حادث الخطف ببذل قصارى الجهد لإنقاذ المخطوف واستخدام جميع قدرات الدولة في ذلك"، موضحا أن "الحكومة تواصل التعاون الوثيق مع الحكومة الليبية والدول الحليفة لها مثل الفلبين والولايات المتحدة منذ الاختطاف من أجل الحفاظ على سلامة المخطوف وإطلاق سراحه".

وأشار إلى أنه تم إرسال وحدة "تشونغ هيه" العسكرية التي كانت تقوم بمهامها في خليج عدن، إلى المياه القريبة من ليبيا عبر قناة السويس مساء يوم الحادث بأمر من الرئيس مون للتدخل.

وأعلنت الخارجية الكورية يوم أمس الأربعاء أن مجموعة مسلحة في ليبيا اختطفت مواطنا كوريا جنوبيا وتعتقله منذ 27 يوما.

وقال مصدر في الوزارة إنه تم اختطاف أربعة أجانب بينهم المواطن الكوري الجنوبي في محطة لتنقية المياه في جبل الحساونة، المنطقة الغربية من ليبيا في 6 يوليو الماضي.

كما نشرت قناة "218 نيوز" الليبية عبر حسابها على موقع "تويتر" مقطع فيديو قالت إنه يظهر الأجانب المختطفين.

المصدر: يونهاب