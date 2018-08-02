مصدر روسي: لا لقاء بين لافروف وبومبيو في سنغافورة

أفاد مصدر في الوفد الروسي إلى اجتماع وزراء خارجية دول آسيان في سنغافورة بأن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي مايك بومبيو لن يعقدا لقاء ثنائيا على هامش هذا المنتدى.

ونقلت وكالة تاس عن المصدر قوله، إن سبب تأجيل اللقاء الذي أشارت الخارجية الروسية أمس إلى استمرار البحث في إمكانية عقده، هو تعارض في الجداول الزمنية لكل من الوزيرين، وأنه "تقرر بحث إمكانيات أخرى لعقد لقاء بينهما".

ويشارك لافروف اليوم في اللقاء الوزاري روسيا - آسيان، الذي سيركز على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، إضافة إلى تعزيز تعاون آسيان وكل من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون.

كما يشارك لافروف في المناقشات حول البنية الأمنية في المنطقة، والتي ستتصدر اللقاء الوزاري لقمة شرق آسيا والجلسة الدورية لمنتدى آسيان الإقليمي للأمن.

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وبدأ لافروف صباح اليوم عقد اجتماعات ثنائية على هامش فعاليات لقاء سنغافورة مع نظرائه من دول أخرى، حيث التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مؤكدا له اهتمام موسكو بتعزيز التنسيق مع بكين في الساحة الدولية.

وذكر لافروف أن الطرفين الروسي والصيني سيعقدان عددا من الاجتماعات، بما في ذلك على أعلى مستوى، قبل نهاية العام الحالي.

ومن المخطط أن يجتمع لافروف في وقت لاحق من اليوم مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

المصدر: تاس