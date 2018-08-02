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بانكوك تطالب لندن بتسليمها رئيسة وزراء تايلاند السابقة

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بانكوك تطالب لندن بتسليمها رئيسة وزراء تايلاند السابقة
AFP LILLIAN SUWANRUMPHA
رئيسة وزراء تايلاند السابقة ينغلوك شيناواترا
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طالبت السفارة التايلاندية​ لدى لندن ​بريطانيا،​ بتسليم بانكوك رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا، التي أطيح بها في انقلاب 2014 والمحكومة غيابيا بالسجن لخمس سنوات.

وقالت السفارة في رسالة إلكترونية وجهتها إلى الخارجية البريطانية في يوليو الماضي: "نطالب بتسليم السيدة ينغلوك شيناواترا، المواطنة التايلاندية التي تقيم على حد علمنا في المملكة المتحدة، والملاحقة لتنفيذ حكم صدر بحقها من المحكمة العليا بالسجن لخمس سنوات".

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الجدير بالذكر أن السلطات التايلاندية كانت قد أدانت شيناواترا بالإهمال في برنامج لدعم مزارعي الأرز في بلادها.

وفرّت شيناواترا إثر ذلك إلى خارج البلاد في أغسطس 2017، فيما كان عليها المثول أمام المحكمة العليا لسماع الحكم في قضيتها.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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