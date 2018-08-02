واشنطن تطالب موسكو بوقف محاولات تقويض ديمقراطيتها

طالبت الخارجية الأمريكية روسيا ودولا أخرى بوقف محاولاتها المزعومة لنسف الديمقراطية وإحداث انقسام في المجتمع الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت في بيان لها أمس الأربعاء: "أكد الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو مرارا، أن الولايات المتحدة لن تتهاون مع محاولات دول أخرى بما فيها روسيا، لتقويض المؤسسات والعمليات الديمقراطية في بلادنا".

وأعربت عن ترحيب واشنطن بقرار الفيسبوك إلغاء حسابات كانت تدار من الخارج، باعتبارها تمثل "جزءا من حملة خارجية أوسع تستهدف النيل من قوة أمريكا وتهدد نمط حياتها".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع كشف الفيسبوك عن محاولات للتأثير على الانتخابات التشريعية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم إلغاء جميع الحسابات المشبوهة.

المصدر: إنترفاكس