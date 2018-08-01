نائب كابيلا السابق يعود إلى كنشاسا بعد غيابه 11 عاما

وصل جان بيار بيمبا زعيم الحرب الكونغولي السابق ونائب الرئيس السابق إلى مطار كنشاسا الأربعاء، بعد غياب دام أكثر من 11 عاما عن جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وينوي جان بيار بيمبا الترشح للانتخابات الرئاسية.

وأفادت وكالة أ ف ب نقلا عن مصادر، بأن الطائرة الخاصة التي أقلت بيمبا من بلجيكا حطت في مطار ندجيلي عند الساعة الثامنة والنصف صباحا بتوقيت غرينتش.

وذكرت وكالة فرانس برس أن زعيم الحرب الكونغولي السابق توجه إلى القاعة المخصصة لكبار الزوار.

ويفترض أن ينتقل بيمبا، الذي ترافقه زوجته واستقبله أنصاره في "حركة تحرير الكونغو"، إلى أحد منازله في وسط المدينة.

وكان خصم جوزف كابيلا في أول انتخابات رئاسية جرت في 2006 وهزم فيها، قال قبل عودته إنه ينوي تقديم ملف ترشحه اعتبارا من الخميس للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 ديسمبر 2018.

ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات باختيار رئيس خلفا لكابيلا الذي لا يمكنه الترشح لكنه لم يختر حتى الآن خلفا له قبل أسبوع من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات.

وبعدما أمضى عشر سنوات في السجن انضم النائب السابق للرئيس إلى عائلته في بلجيكا منذ 16 يونيو إثر تبرئته من تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وقد حكم عليه في 2016 بالسجن 18 عاما بسبب تجاوزات ارتكبتها مجموعته المسلحة في جمهورية إفريقيا الوسطى في بداية الألفية الثالثة.

المصدر: أ ف ب