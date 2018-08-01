ضبط خلية في طاجيكستان كانت تخطط لاستهداف القوات الروسية

كشفت السلطات الطاجيكية عن ضبطها خلية، كانت تخطط لاستهداف عدد من المواقع داخل البلاد، بما فيها القاعدة العسكرية الروسية.

وذكرت لجنة أمن الدولة في طاجيكستان، اليوم الأربعاء، أن العملية الأمنية لضبط الخلية المذكورة جرت في فبراير الماضي، والخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات كبرى أثناء الاحتفال بعيد النوروز في مارس.

ومن بين المواقع التي خطط أعضاء الخلية لاستهدافها القاعدة رقم 210 العسكرية الروسية.

وكشفت لجنة أمن الدولة عن التفاصيل بعد محاكمة المتهمين، حيث تمت إدانة كافة الأشخاص الـ 14 المقبوض عليهم، بتهم الإرهاب وتشكيل تنظيم متطرف وعبور الحدود بصورة غير شرعية وغيرها من التهم.

وحكمت المحكمة على مؤسسي الخلية فخر الدين غولوف ومحمود جان عزاموف بالسجن 26 سنة، وعلى بقية عناصر الخلية بالسجن 7 سنوات.

واجتاز كل المتهمين دورات التدريب في قاعدة خاصة قرب مدينة جلال آباد الأفغانية، وقاتلوا في صفوف تنظيم "داعش". وقام "حزب النهضة الإسلامية" المحظور في طاجيكستان بتمويل تدريبهم.

المصدر: نوفوستي