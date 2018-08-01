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مصير 3 صحفيين روس في إفريقيا الوسطى (بتقنية 360)

أخبار العالم

مصير 3 صحفيين روس في إفريقيا الوسطى (بتقنية 360)
RT
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أكدت وزارة الخارجية الروسية مقتل 3 صحفيين من روسيا أمس الاثنين في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقالت الخارجية، في بيان أصدرته مساء اليوم الثلاثاء: "تفيد معلومات واردة من جمهورية إفريقيا الوسطى بمقتل 3 أشخاص يوم 30 يوليو قرب مدينة سيبيو على بعد 300 كم جنوبي عاصمة البلاد بانغي، وتم العثور بحوزتهم فقط على وثائق ثبوتية صحفية بأسماء كيريل رادتشينكو، وألكسندر راستورغوييف، وأورخان جمال. وقد تم إيصال جثامينهم إلى بانغي".

باقي التفاصيل في صورة 360!

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