أردوغان: لن نقدم تنازلات للعقلية الصهيونية الإنجيلية في الولايات المتحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء، إن لغة التهديد الأمريكية لن تفيد أحدا، وذلك مع تأزم العلاقات بين البلدين بسبب قضية قس أمريكي مسجون في تركيا لاتهامه بالإرهاب.

وأضاف أردوغان خلال لقائه مع الصحفيين في أنقرة، أن بلاده لن تقدم تنازلات فيما يتعلق باستقلال القضاء قائلا إن ملاحظات "العقلية الصهيونية الإنجيلية" في الولايات المتحدة غير مقبولة.

وتابع أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيجري محادثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سنغافورة.

المصدر: وكالات