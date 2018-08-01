طاجيكستان تلمح إلى احتمال ضلوع إيران في قتل السياح الأجانب

اتهمت سلطات طاجيكستان أمس الثلاثاء حزبا معارضا محظورا بالتورط في الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" وأدى إلى مقتل 4 سياح غربيين، الأحد، لافتة إلى أن أحد منفذيه تلقى تدريبا في إيران.

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ورفضت وزارة الداخلية الطاجيكية تبني تنظيم الدولة الإسلامية للاعتداء ووجهت الاتهام إلى "حزب النهضة الإسلامي" الطاجيكي الذي حظرت السلطات نشاطه في عام 2015، في قرار انتقده الغربيون.

وجاء في بيان صدر عن الداخلية أنه تم تنفيذ الهجوم على السياح بقيادة عضو في هذا الحزب، هو حسين عبد الصمدوف (33 عاما) الذي ألقي القبض عليه واعترف بذلك.

وحسب البيان، حصل عبد الصمدوف في إيران على "تدريب عقائدي وعسكري يهدف إلى القيام بأعمال تخريبية".

وأوضح البيان أيضا أن هذا الشخص "توجه لهذا الهدف 4 مرات إلى مدينتي قم ومزندار (الإيرانيتين) بين عامي 2014 و2015".

من جانبها نفت إيران اتهامات طاجيكستان. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن "جمهورية إيران الإسلامية تنفي أي علاقة لها بهذا الهجوم الإرهابي، وتنفي نفيا قاطعا أن لها أي قاعدة عسكرية لتدريب الإرهابيين داخل إيران".

وأضاف: "ندين جميع الأعمال الإرهابية في جميع أنحاء العالم، بما فيها الهجوم الأخير على السياح في طاجيكستان".

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وكان 7 سياح أجانب يقومون برحلة بالدراجات الهوائية في طريق بامير الشهير بطاجيكستان. وقامت سيارة بدهسهم ثم هاجمهم مسلحون كانوا داخل سيارة في منطقة دانغارا التي تبعد نحو 150 كلم عن العاصمة دوشنبه. وقتل في الهجوم أمريكيان وسويسري وهولندي، وجرح سويسري وهولندي، وخرج فرنسي سالما.

وبعدما تحدثت السلطات الطاجيكية في البداية عن أن وفاة السياح كانت نتيجة "حادث سير"، عادت وأعلنت أن المشتبه بهم "كانت بحوزتهم سكاكين وأسلحة نارية"، وأن أحد السياح جرح بسلاح أبيض.

وقالت شرطة طاجيكستان أن 4 مشتبه بهم، بينهم حسين عبد الصمدوف، أوقفوا حتى الآن، وقتل 4 آخرون في المواجهات خلال عمليات لقوات الأمن للعثور على المسؤولين عن الهجوم.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الهجوم في بيان باللغة العربية على موقعه الإلكتروني "أعماق".

وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء بأن الولايات المتحدة "لا تستطيع تأكيد" مسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية عن هذا الاعتداء.

المصدر: أ ف ب