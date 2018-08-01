البرلمان الإيراني يطلب من روحاني الحضور لمساءلته

وجه مجلس الشوري الإيراني، دعوة للرئيس حسن روحاني، للحضور أمامه في غضون شهر للرد على تساؤلات النواب حول الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وقال رئيس المجلس، علي لاريجاني في اجتماع صباح اليوم الأربعاء، إن عددا من النواب طلبوا طرح تساؤلات على رئيس الجمهورية، حيث تمت إحالة هذا الطلب إلى اللجنة الاقتصادية، التي قامت بدراسة الموضوع بحضور مندوبي رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه بعد النقاشات، التي أجريت أصر 80 نائبا على طلبهم بطرح تساؤلاتهم وهو ما يعادل أكثر من ربع عدد نواب المجلس.

وأوضح أن التساؤلات تتركز حول 5 محاور وهي "عدم نجاح الحكومة في السيطرة على تهريب السلع والعملة الصعبة" و"استمرار الحظر المصرفي" و"عدم قيام الحكومة بإجراءات مناسبة لخفض البطالة" و"الركود الاقتصادي الشديد خلال الأعوام الأخيرة" و"الزيادة المتسارعة في أسعار العملات الأجنبية والانخفاض الشديد لسعر العملة الوطنية".

وقال لاريجاني إنه وفقا للمادة 213 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي يتوجب على رئيس الجمهورية الحضور أمامه في غضون شهر للرد على التساؤلات المطروحة.

المصدر: فارس