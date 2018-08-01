الهند تنجح في إطلاق سراح أكثر من 20 صيادا في إيران

صرحت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، بأن بلادها تمكنت من إطلاق سراح أكثر من 20 صيادا هنديا كانوا متواجدين في الأراضي الإيرانية بشكل غير شرعي.

وكتبت سواراج على صفحتها في تويتر: "يسرني إبلاغكم بأن الـ 21 صياد سمك من ولاية تاميل نادو، الذين وجدوا أنفسهم في حالة صعبة في إيران، تم إطلاق سراحهم بفضل الجهود المشتركة للسفارة الهندية في طهران والقنصلية الهندية في مدينة بندر عباس (جنوب إيران)".

وأضافت أن الصيادين سيعودون إلى مدينة تشيناي الهندية الجمعة المقبلة.

من جانبه تحدث رئيس حكومة ولاية تاميل نادو، ك. بالانيسوامي، أن هؤلاء الصيادين بدأوا منذ نصف عام العمل لصالح شركة إيرانية، رفضت فيما بعد دفع مستحقاتهم المالية. وبعد محاولات طويلة وفاشلة للحصول على مستحقاتهم طالب الصيادون الهنود من صاحب عملهم بإعادتهم إلى وطنهم، لكنه رفض ذلك أيضا، الأمر الذي أدى إلى جعل بقائهم في الأراضي الإيرانية غير شرعي، مما دفع السلطات إلى احتجازهم.

المصدر: نوفوستي