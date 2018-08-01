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ظريف يرد على ترامب ويدعوه لاحترام الإيرانيين

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ظريف يرد على ترامب ويدعوه لاحترام الإيرانيين
Reuters Grigory Dukor
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف
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ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن العقوبات والتهديدات لن تجدي نفعا، داعيا واشنطن إلى احترام الإيرانيين.

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وردا على عرض ترامب المفاجئ إجراء محادثات مع طهران بدون شروط مسبقة، قال ظريف على صفحته في موقع "تويتر" إن "إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات لسنتين".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني : "لقد توصلنا إلى اتفاق فريد متعدد الأطراف (الاتفاق النووي). كان يعمل، ولا يمكن للولايات المتحدة أن تلوم إلا نفسها لانسحابها منه ومغادرتها الطاولة".

وعبر ظريف عن رفض طهران لتصريحات ترامب الأخيرة، مؤكدا أن "التهديدات والعقوبات وأساليب العلاقات العامة الأمريكية لن تجدي نفعا".

جاء الموقف الإيراني ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي بأن واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع القادة الإيرانيين "في أي وقت". وكرر ترامب موقفه الثلاثاء بالقول "لديّ شعور بأنهم (الإيرانيون) سيتحدثون إلينا في وقت قريب جدا...".

المصدر: RT + وكالات

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