قيادي و150 مسلحا في "داعش" يسلمون أنفسهم في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن مسؤول تنظيم داعش بشمال أفغانستان ومعه 150 مقاتلا سلموا أنفسهم صباح اليوم الأربعاء إلى القوات الأمنية في ولاية جوزجان، ثاني معاقل المتشددين في البلاد.

وأشار المتحدث باسم حاكم جوزجان، رضا غفوري، في بيان مقتضب: "مولوي حبيب الرحمن المسؤول العسكري العام لتنظيم داعش في شمال أفغانستان، والمدعو مفتي نعمة، الرجل الثاني بالتنظيم في الشمال، ومعهم 150 مقاتلا تحت أمرتهم، سلموا أنفسهم إلى القوات الأمنية الأفغانية".

هذا وأكد البيان أن "مجموعة أخرى من الدواعش لا يزالون محاصرين من قبل طالبان سيسلمون أنفسهم أيضا للقوات الأمنية".

ويرى البعض أن استسلام المسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية" للقوات الحكومية يتم لتلافي تصفيتهم من قبل مسلحي حركة طالبان، بعد الاشتباكات الدامية بين الفصيلين مؤخرا.

المصدر: سبوتنيك