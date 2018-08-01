الماليزية المفقودة.. مراقبو الحركة الجوية "كبش الفداء"

قررت السلطات الماليزية إنشاء لجنة داخلية لاتخاذ قرار حول محاسبة مراقبي الحركة الجوية الذين كانوا يعملون في مطار كوالا لمبور الدولي يوم فقدان الطائرة الماليزية قبل 4 أعوام.

إقرأ المزيد

ونقلت صحيفة "Straits Times" عن وزير النقل الماليزي، أنطوني لوك: "جاء في التقرير حول الرحلة "MH370" أنه وقع هناك انتهاك لقواعد العمل الأساسية، لذلك من الضروري اتخاذ إجراءات. وبغض النظر عن ذلك يزداد الوضع صعوبة بسبب أن مراقبي الحركة الجوية كانوا يعملون في ذلك الوقت تحت إشراف هيئة الطيران المدني (DCA)، لكن اليوم يعملون تحت إشراف دائرة الطيران المدني الماليزية (CAAM)".

وأضاف الوزير أن السلطات تتوقع قرارا نهائيا بهذا الشأن من اللجنة الداخلية المقبلة.

وأفادت وسائل الإعلام، الاثنين الماضي، بأن فريق التحقيق الماليزي نشر تقريرا أكد فيه عجزه عن تحديد أسباب فقدان الطائرة. وأضاف أن الغموض لا يزال يكتنف مكان تواجد الجزء الرئيسي من حطام الطائرة.

إقرأ المزيد

كما انتقد التقرير عمل خدمات المراقبة البرية في فيتنام وماليزيا التي ارتكبت، برأي اللجنة، عددا من الأخطاء الجدية أثناء إشرافها على حركة الطائرة المفقودة، الأمر الذي أدى إلى الكشف المتأخر لتغيير حركة الطائرة التي اتجهت نحو المحيط الهندي.

وذكرت الصحيفة أن رئيس دائرة الطيران المدني الماليزية، أزهر الدين عبد الرحمن، الذي كان يترأس هيئة الطيران المدني عام 2014، أعلن، أمس الثلاثاء، استقالته من منصبه.

المصدر: نوفوستي