دعاوى بالجملة من الولايات الأمريكية ضد ترامب وإدارته

رفع مدعون عامون في 10 ولايات، دعاوى بالجملة ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب لسماحها بنشر تعليمات على الإنترنت، تكشف كيفية تجميع مسدس على طابعة ثلاثية، رغم فوضى انتشار السلاح بالبلاد.

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وذكر بيان صحفي نشر على موقع المدعية العامة في نيويورك، باربرا أندروود، لقد طلب المدعون العامون حظر توزيع تعليمات لتجميع هذا السلاح الآلي على طابعة ثلاثية الأبعاد. وشارك في رفع هذه الدعاوى المدعون العامون في كل من ولايات: واشنطن، ماساشوستس، كونيتيكت، نيوجيرسي، بنسلفانيا، ولاية أوريغون، ولاية ماريلاندـ ونيويورك وكولومبيا.

وقالت أندروود، في بيانها: "إنه من الجنون بمكان، إعطاء المجرمين الأدوات اللازمة لصنع أسلحة غير قابلة للكشف، ومسدسات غير محددة يجري تصنيعها على طابعة ثلاثية الأبعاد بمجرد لمسة زر واحدة، ولكن هذا بالضبط ما تسمح به إدارة ترامب. ونحن لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي أمام تهديد سلامة سكان نيويورك من قبل هذه الحكومة الاتحادية".

وتم رفع هذه الدعاوى أيضا ضد شركات "الدفاع الموزع" و"مركز التعديل الثاني" للدستور الأمريكي الذي سمح بموجبه للمواطنين بحمل السلاح الناري.

وأفيد في وقت سابق، بأن أول مسدس يمكن طباعته على طابعة ثلاثية الأبعاد، ابتدعه المهووس بصناعة السلاح الناري الأمريكي، مؤسس شركة "الدفاع الموزع" كودي ويلسون. وفي مايو 2013، أعلن ويلسون عن الاختبار الناجح لنموذج مسدس Liberator، ثم وضع الرسومات البيانية المتوفرة مجانًا على الإنترنت، والتي يمكن بواسطتها طباعة هذا المسدس بشكل مستقل على طابعة ثلاثية الأبعاد.

وذكرت قناة CNN التلفزيونية، أن التسوية القضائية التي تم التوصل إليها بين ويلسون الإدارة الأمريكية في 29 يونيو الماضي، تمكن ويلسون الذي يعشق السلاح، وشركة Defense Distributed اعتبارا من 1 أغسطس، من نشر مخططات الأسلحة وملفاتها للطابعة الثلاثية الأبعاد بأي تنسيق وشكل يريدونه على الإنترنت. كما سيتم إعفاؤهم من قيود التصدير. . بالإضافة إلى ذلك، وافقت الحكومة على دفع مبلغ 40 ألف دولار لويلسون كتعويض عن الخدمات القانونية التي تكبدها في مقاضاتها.

المصدر: وكالات روسية