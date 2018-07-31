فشل تجربة صاروخ باليستي أمريكي عابر للقارات

فشلت تجربة صاروخ "مينيتمين 3" الباليستي العابر للقارات حين إطلاقه من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأكدت قيادة القوات الجوية الخاصة بالضربة الشاملة (AFGSC) أنها أنهت تحليق الصاروخ بطريقة آمنة فوق المحيط الهادي بعد رصد أمور غير طبيعية أثناء تنفيذ التجربة.

ولم يتم الكشف عن طبيعة الأمور التي دفعت القيادة لاتخاذ هذا القرار، علما بأن المقصود بـ "الأمور غير الطبيعية"، حسب مصطلحات القوات الأمريكية، يمكن أن تكون أي عامل غير متوقع من أي نوع.

وحدث ذلك خلال تجربة روتينية للصاروخ الذي كان من المقرر أن يصيب الهدف المقرر في آتول كواجالين التابع لجزر مارشال في المحيط الهادي على بعد 6 آلاف و759 كيلومترا عن مكان الإطلاق في ولاية كاليفورنيا.

وتم تشكيل فريق خبراء لتحليل أسباب الحادث.

المصدر: وكالات