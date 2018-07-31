محكمة في برلين تقضي بتغريم مواطن نشر العلم الألماني مقطوعا

قضت المحكمة الإبتدائية بالعاصمة الألمانية برلين، يوم الثلاثاء، بفرض غرامة على رجل علق علما ألمانيا مقطوعا، في محل عمله وعرض صور العلم على الانترنت.

ودانت المحكمة الواقعة بحي تيرغارتن وسط العاصمة الألمانية برلين الرجل (38 عاما) بتهمة إهانة الدولة ورموزها، وقضت بتغريمه 2500 يورو.

وأوضحت المحكمة أن هذا التصرف لا يقع تحت مظلة الحق الأساسي في حرية التعبير عن الرأي.

وكان المتهم قد أوضح أنه عثر على علم ألمانيا منفصلا عنه الشريط الذهبي (الأصفر) على باب مكتبه في يونيو عام 2016، وأقر أنه قام بتصويره ونشره على الانترنت.

Das Amtsgericht Tiergarten hat einen Informatiker zu 2.500 Euro Strafe wegen einer zerstörten #Deutschlandflagge verurteilt. Dass es soweit kommt, ist eher ungewöhnlich.#Schlandprozesshttps://t.co/4kVK61Dr4L — neues deutschland (@ndaktuell) 31 июля 2018 г.

وأخطأ الرجل أيضا في نشر الصورة مع تعليق يشير لضرورة إزالة الشريط الذهبي من العلم، وجاء في صحيفة الدعوى أنه كتب "اقطع الجزء الذهبي"، مضيفة أنه أراد التعبير عن "ازدراء نظام الدولة الذي يُرمز إليه بالعلم".

يشار إلى أن مستخدما لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رفع الدعوى، متهما الرجل أنه هو من مزق العلم، إلا أنه لم يكن ممكنا إثبات ذلك، وفقا للقاضية.

وطالبت محامية المتهم بالبراءة، وقالت إن القانون لا يعاقب على تعليق علم يحمل اللونين الأسود والأحمر، وأعلنت أنها ستقوم بالطعن في الحكم.

المصدر: د ب أ