مسؤول أوكراني يقترح "تجريم" التجارة مع روسيا

قال عضو مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، ألكسندر تورتشينوف إن على بلاده "تجريم" التعاون الاقتصادي مع روسيا.

وندد تورتشينوف في مقابلة مع قناة "112 أوكرانيا" بأنشطة الشركات التي تشتري بضائع من روسيا الاتحادية.

وتابع تورتشينوف قائلا: "يبدو لي أن الأشخاص الذين يتعاونون مع روسيا في مجال التجارة، ويؤيدونها بهذا الطريق يجب أن يتحملوا ليس مسؤولية أخلاقية فحسب، بل ومسؤولية جنائية"، لكنه أوضح أنه يقصد بذلك السلع الروسية، والتي بإمكان أوكرانيا أن تنتجها بنفسها.

إقرأ المزيد

في الوقت ذاته رد السياسي الأوكراني على سؤال بشأن احتمال إجراء استفتاء في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، واصفا هذه المبادرة الروسية بالجنون، مؤكدا أن كييف تطلب من موسكو "سحب قواتها" من مناطق شرق أوكرانيا أولا، وبعد ذلك فقط يمكن الحديث عن خطوات سياسية.

يذكر أن مصادر وكالة "بلومبيرغ" أفادت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على نظيره الأمريكي خلال لقائهما في هلسنكي في الـ16 من الشهر الجاري، إجراء استفتاء في منطقة دونباس حول الحكم الذاتي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وتمارس السلطات الأوكرانية منذ سنوات عدة سياسة استبدال المنتجات الروسية، بيد أن دائرة الجمارك الاتحادية الروسية أعلنت عن زيادة التبادل التجاري بين روسيا وأوكرانيا بـ28.7% في الفترة ما بين يناير، ومايو لعام 2018.

المصدر: وكالات