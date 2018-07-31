نادلات وصلن كوريا الجنوبية بطريقة غامضة يشعلن أزمة جديدة بين بيونغ يانغ وسيئول

تحدثت صحيفة " South China Morning Post" عن بروز خلاف بين بيونغ يانغ وسيئول حول 12 نادلة كورية شمالية وصل بهن المطاف إلى كوريا الجنوبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الحدث الطارئ يمكن أن يؤثر سلبا على عملية السلام الجارية في شبه الجزيرة الكورية، فيما حذّرت وسائل إعلام كورية شمالية أيضا من أن هروب الفتيات يمكن أن يشكل عقبة في طريق إعادة لم شمل الأسر التي انفصلت خلال الحرب الكورية 1950 – 1953.

إقرأ المزيد

وقد أعلن في وقت سابق أن نادلات يعملن في مطعم تملكه سلطات كوريا الشمالية في الصين، وصلن في أبريل 2016 إلى كوريا الجنوبية عبر سفارة هذا البلد في ماليزيا.

وتقول الرواية الرسمية الكورية الجنوبية، إن الفتيات طلبن اللجوء السياسي، إلا أن سلطات كوريا الشمالية تؤكد أنهن نقلن عنوة، وتطالب بإعادتهن إلى وطنهن.

وتحقق لجنة حقوق الإنسان بكوريا الجنوبية في ملابسات انتقال الفتيات إلى أراضي الشطر الكوري الجنوبي، ويُقر ممثل لهذه اللجنة بأن عددا من الفتيات صرحن بأنهن لم يكن يعلمن إلى أين يجري نقلهن، إلى أن وجدن أنفسهن في سفارة كوريا الجنوبية في ماليزيا.

المصدر:lenta.ru