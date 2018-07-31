"خلط لغوي" يضع وزير خارجية بريطانيا الجديد في ورطة

بعد أن اعترف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، بأن زلة لسانه، التي ارتكبها في الصين كانت "خطأ فادحا" قال الوزير إن ما وقع كان نتيجة لمقابلة باللغة اليابانية أجراها قبل الاجتماع.

وأعتذر وزير الخارجية البريطاني، على صفحته في تويتر، موضحا أن الخطأ الذي وقع فيه في تسمية أصول زوجته، أثناء اجتماعه مع المسؤولين الصينيين، وقوله بأنها ذات أصول "يابانية" بدل القول "صينية"، كان نتيجة لاختلاط لغوي، لأن اللقاء مع المسؤولين الصينيين سبقته مقابلة باللغة اليابانية.

Rule #1 as a new Foreign Sec: when reflecting in English with the Chinese on a conversation you had with them in Japanese about your Chinese wife, don’t get any of those mixed up! Apologies to the long-suffering Mrs H...! — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 30 июля 2018 г.

وحاول جيريمي هانت، في أول زيارة له للصين، بعد تعيينه وزيرا للخارجية البريطانية، أن يبدي حرصه واحترامه للعلاقات بين البلدين، من خلال التذكير بأن زوجته تربطها أواصر عائلية قوية مع الصين، إلا أن محاولته لم تكن موفقة، فاستبدل الصين باليابان، ما أثار ضحك الحاضرين.

انتقدت وسائل الإعلام البريطانية هذا الخطأ ووصفته بالفادح، موضحة أن زلة اللسان، التي ارتكبها الوزير، من شأنها إثارة غضب سكان بعض الدول الآسيوية، الذين عادة ما يعتبرونهم بأنهم "كلهم بوجه واحد".

كما ذكّرت وسائل الإعلام بأخطاء وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، الذي اعتبر أن أفريقيا بلد، وفي مناسبة أخرى قرأ شعر روديارد كبلينغ، في أحد المعابد في ميانمار، دون أن يعلم أن هذا الشعر يتحدث عن احتلال بريطانيا لهذا البلد وحكمها له.

المصدر: نوفوستي