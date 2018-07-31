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تصفيات بين فصائل متمردة في كولومبيا تسفر عن مقتل 7 أشخاص بوحشية

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تصفيات بين فصائل متمردة في كولومبيا تسفر عن مقتل 7 أشخاص بوحشية
Sputnik
مسلح من جيش التحرير الوطني
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باشرت السلطات الكولومبية في دائرة نورتي دي سانتاندير التحقيق في عملية قتل وحشية لـ7 أشخاص يوم الاثنين في بلدة إلتارا، يعتقد أنها حصلت نتيجة تصفية حسابات بين فصائل مسلحة متمردة.

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ووفقاً للبيانات الأولية، حضر مسلحون من عصابة مجهولة على متن دراجات نارية إلى صالة للبلياردو في أحد أحياء بلدة إلتارا، وقاموا بفتح  النار عشوائيا على كل الأشخاص الذين كانوا بداخلها، ما أسفر عن مقتل 7 أفراد، بينهم امرأة واحدة، وإصابة ثلاثة آخرين.

ولاحظت بوابة Tiempo الإلكترونية، تعليقا على هذا الحادث المأساوي، أن دائرة Norte de Santander التي وقع فيها حادث القتل، هي منطقة مواجهة بين متمردي جيش التحرير الوطني (ANO) وجيش التحرير الشعبي الكولومبي.

المصدر: نوفوستي

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