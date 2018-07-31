لهذا السبب حظرت السلطات في البيرو سفر الرئيس السابق إلى أمريكا!

منعت السلطات في البيرو الرئيس السابق، بيدرو بابلو كوتشينسكي، من المغادرة إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية، بسبب حكم يدينه بالفساد ويحظر عليه السفر للخارج لمدة 18 شهرا.

إقرأ المزيد

وقال القاضي خوان سانشيز بالبوينا، الذي اتخذ قرار المنع، إن مغادرة كوتشينسكي كانت في الواقع ستؤدي إلى إلغاء الحكم القضائي الصادر في مارس الماضي، والقاضي بحظر مغادرته البلاد لمدة 18 شهراً.

وذكر موقع "كوميرسيو"، أن محامي الدفاع عن الرئيس السابق للبلاد، قدم شهادة طبية تفيد بأن موكله، البالغ من العمر 79 عاماً، مضطر لمتابعة الفحوص الطبية في الولايات المتحدة، بسبب عدم انتظام ضربات قلبه. لكن هذه الشهادة لم تتمكن من كسر قرار حظر السفر.

وأدين كوتشينسكي بالتورط في تلقي مبالغ من شركة "أودبريشت" تقدر بـ 4.8 مليون دولار لصالح شركات مرتبطة به، بحجة أنها مقابل تقديم خدمات استشارية.

وفي نهاية مارس الماضي، قبل الكونغرس في البيرو، استقالة الرئيس كوتشينسكي، وأدى النائب الأول للرئيس، مارتن بيزكارا، فورا اليمين الدستورية ليحل محله مؤقتا في منصب الرئاسة.

المصدر: نوفوستي