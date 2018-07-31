ترامب يعلن عن خطط بناء موانئ في أوروبا لاستقبال الغاز الأمريكي

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، بأن الاتحاد الأوروبي يدرس احتمال بناء موانئ في أراضي دوله استعدادا لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في البيت الأبيض: "نجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول بناء ما بين 9 و11 ميناء ستستقبل الغاز السائل من الولايات المتحدة".

كما أشار إلى أن كلفة بناء هذه المنشآت سيتم دفعها من ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأفادت وسائل الإعلام الدولية سابقا بأن ترامب حصل أثناء مفاوضاته مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على عدد من التنازلات الهامة من بروكسل وذلك لتجنب نشوب حرب تجارية.

ونقلت صحيفة "Wall Street Journal" عن مسؤول أوروبي آنذاك: "وافقت بروكسل على دراسة إمكانية زيادة توريد الغاز المسال من الولايات المتحدة وتخفيض الرسوم الصناعية ومواءمة معايير المنتجات الطبية وزيارة توريد فول الصويا".

وفيما بعد أكد الرئيس الأمريكي هذه المعلومات أيضا.

من جانبه قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، منتصف الشهر الجاري، إن هجمات الإدارة الأمريكية على مشروع "السيل الشمالي - 2" الروسي تعد محاولة لإجبار الدول الأوروبية على شراء الغاز المسال الأمريكي.

المصدر: نوفوستي