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نتنياهو يأمر ببناء مطار عائم

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نتنياهو يأمر ببناء مطار عائم
Globallookpress / Jinipix / Xinhua
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، تعليمات بدفع خطط لبناء مطار جديد في جزيرة اصطناعية قبالة الساحل الإسرائيلي.

وفي اجتماع بشأن هدم مطار سدي دوف في تل أبيب، قال نتنياهو إن أولويات سكان إيلات والسائحين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فيما يتعلق بالرحلات الجوية من مطار بن غوريون عند إغلاق مطار سدي دوف، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

ولم تقدم الصحيفة التي أوردت الخبر أي تفاصيل أخرى في هذا الصدد أو مكان انشاء المطار.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت"

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