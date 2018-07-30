 
مباشر

متحدث رسمي: كيتا يتقدم بفارق كبير في انتخابات رئاسة مالي

أخبار العالم

متحدث رسمي: كيتا يتقدم بفارق كبير في انتخابات رئاسة مالي
Globallookpress ZUMAPRESS.com
الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا يدلي بصوته في انتخابات رئاسة بلاده
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl2x

أعلن المتحدث باسم الرئيس المالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، أن الأخير يتقدم في انتخابات الرئاسة وفقا للفرز الأولي للأصوات بعد الاقتراع الذي أجري أمس.

وقال المتحدث، مامادو كمارا، لـ"رويترز" عبر الهاتف، اليوم الاثنين: "وفقا للإحصاء الذي أجريناه فإن الرئيس يتقدم بفارق كبير"، دون أن يستبعد إجراء جولة إعادة.

إقرأ المزيد
ناخبون في مالي في يوم انتخابات الرئاسة.. مسلحون يقصفون مدينة في مالي

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية في مالي، الأحد الماضي، حيث يسعى الرئيس الحالي إبراهيم أبو بكر كيتا إلى الحصول على ثقة المقترعين من أجل ولاية ثانية.

ويواجه كيتا، الذي تولى منصبه منذ 5 سنوات، أكثر من 20 مرشحا يتنافسون على رئاسة البلاد التي تشهد أوضاعا أمنية متوترة بسبب تمرد الطوارق والتشدد الإسلامي في المناطق الشمالية والوسطى منذ الانتخابات السابقة عام 2013.

ولم تنظّم عملية الاقتراع في عدد من المناطق لدواع أمنية، وحثت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي الحكومة أمس على نشر قائمة بأسماء الأماكن التي لن يتسنى فيها التصويت، لطمأنة شكوك بعض المرشحين بشأن وجود "مراكز اقتراع وهمية".

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا