مقتل قيادي بارز لمليشيات مناهضة لـ"داعش" في تفجير انتحاري بأفغانستان

أسفر تفجير انتحاري عن مقتل حياة خان، القيادي البارز في مليشيات محلية أفغانية مناهضة لتنظيم "داعش" بولاية ننكرهار بشرق أفغانستان.

وقال عضو في مجلس الولاية إن "الحاج حياة خان كان زعيما قبليا بارزا وكان يلعب دورا مهما في محاربة "داعش"، ووصف القائد الراحل بأنه كان "مانعا قويا أمام توسع "داعش" في ننكرهار".

إقرأ المزيد

وذكر مسؤولون محليون أن الهجوم الذي أسفر عن مقتل حياة خان في منطقة بهسود بالولاية الأفغانية المذكورة، قتل فيه أيضا ما لا يقل عن 3 أشخاص آخرين.

وكانت الولاية الواقعة على الحدود مع باكستان قد شهدت سلسلة من الهجمات في الفترة الأخيرة. وجدير بالذكر أن عناصر "داعش" بدأوا بالانتشار في الولاية في عام 2014.

المصدر: رويترز