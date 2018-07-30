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ترامب يثني على سياسات إيطاليا في مجال الهجرة

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ترامب يثني على سياسات إيطاليا في مجال الهجرة
Globallookpress Mark Wilson
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أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسياسات إيطاليا الجديدة في مجال الهجرة، والتي ازدادت شدة بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة جوزيبي كونتي.

وقال ترامب خلال لقائه مع كونتي في البيت الأبيض: "أنا موافق جدا مع ما تقومون به فيما يتعلق بالهجرة والهجرة غير الشرعية، وحتى الهجرة الشرعية".

وأضاف ترامب، متحدثا عن جوزيبي كونتي: "إنه اتخذ موقفا صارما جدا بشأن الحدود، وهذا الموقف لم تتخذه إلا دول قليلة. وبصراحة، إنه يقوم بأشياء صحيحة برأيي".

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وجاء ذلك خلال أول لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإيطالي الجديد، الذي تولى منصبه في يونيو الماضي بعد أزمة حكومة وخلافات حول تشكيلها، استمرت أكثر من شهرين بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي.

وبعد مجيء الحكومة الجديدة اتبعت إيطاليا سياسة أكثر شدة تجاه المهاجرين، حيث رفضت استقبال السفن التابعة لمنظمات غير حكومية خاصة بإنقاذ المهاجرين في البحر، ودعت لتعزيز الأمن على حدود الاتحاد الأوروبي وتقاسم أعباء استقبال المهاجرين وإنشاء مراكز لإيوائهم خارج الاتحاد.

المصدر: رويترز

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