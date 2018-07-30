بومبيو: لا نسعى للهيمنة على المحيطين الهندي والهادئ

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لا تهدف إلى بسط هيمنتها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكدا رفض بلاده أي محاولة لذلك من قبل دول أخرى.

وفي كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، في الغرفة التجارية الأمريكية بواشنطن في استعراض محاور السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب في منطقة آسيا والمحيطين الهندي والهادئ، قال الوزير: "الولايات المتحدة تسعى إلى عقد شراكات وليس الهيمنة" في هذه المناطق.

وأضاف بومبيو:"الولايات المتحدة لن تسعى أبدا إلى فرض هيمنتها على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وستقف في وجه أي دولة تتطلع إلى ذلك".

كما ذكر بومبيو أنه يخطط لزيارة كل من ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا، الأسبوع المقبل.

المصدر: تاس