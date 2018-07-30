وزير الخارجية البريطاني يرحب بعرض الصين لما بعد "بريكست"

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت الاثنين خلال زيارته لبكين، إنه يرحب بعرض الصين إجراء محادثات بشأن اتفاق للتبادل التجاري لمرحلة ما بعد "بريكست".

ويزور هانت الذي عين وزيرا للخارجية في وقت سابق هذا الشهر، العاصمة الصينية لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي وغيره من كبار المسؤولين، ضمن جولة تشمل محطتين في باريس وفيينا حيث يجري محادثات مع نظيريه الأوروبيين حول "بريكست".

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وقال الديبلوماسي البريطاني خلال مؤتمر صحافي مشترك "ناقشنا العرض الذي قدمه وزير الخارجية وانغ لبدء محادثات بشأن اتفاق محتمل للتبادل الحر بين بريطانيا والصين، ما بعد بريكست".

وأضاف "نرحب بذلك وقلنا سندرسه".

وأكد هانت أنه أجرى مع وانغ محادثات بناءة جدا في بكين دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

وتقوم بريطانيا حاليا بدراسة خياراتها لمرحلة ما بعد بريكست، وتتفاوض على اتفاق للتبادل الحر مع الولايات المتحدة فور خروجها من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أعلنه وزير التجارة الدولية ليام فوكس الأسبوع الماضي.

وكشفت تقارير الأسبوع الماضي، أن رئيسة الحكومة تيريزا ماي أوفدت وزراء إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في محاولة للتوسط من أجل عقد اتفاقات خلف الكواليس بعد أن أبدى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، تحفظات بشأن خطتها لـ"بريكست".

ويتعين التوصل من حيث المبدأ إلى اتفاق حول كيفية خروج بريطانيا، المحدد في 29 مارس 2019، في غضون ثلاثة أشهر على الأقل قبل قمة أوروبية في منتصف أكتوبر 2018.

المصدر: أ ف ب