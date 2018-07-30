اليابان تخصص 3,6 مليار يورو لتعزيز درعها المضاد للصواريخ

أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستنفق 3,6 مليار يورو خلال الأعوام الـ30 المقبلة لإقامة واستخدام منظومة برية أمريكية مضادة للصواريخ بهدف التصدي لأي هجوم محتمل من جانب كوريا الشمالية.

وتهدف المبادرة التي أعلنها وزير الدفاع الياباني، ايتسونوري اونوديرا، إلى تعزيز إمكانيات الدفاع الراهنة في البلاد التي تعتبر أنها تقع تحت تهديد بيونغ يانغ المباشر، وذلك رغم انخفاض حدة التوتر في المنطقة في الأشهر الأخيرة.

وتعتزم طوكيو الاستعانة بهذا النظام الدفاعي في مكانين مختلفين بحيث يغطي كل أنحاء الأرخبيل.

وأوضح الوزير أمام الصحفيين أن مجموعة الصناعة العسكرية الأمريكية "لوكهيد مارتن" ستبني الرادارات.

وتقدر كلفة المشروع الإجمالية بـ466 مليار ين (3,6 مليار يورو) بحسب وزارة الدفاع، لكن هذا المبلغ ليس نهائيا بسبب نفقات إضافية محتملة.

وقال اونوديرا: "إن قدرتنا الدفاعية المضادة للصواريخ الباليستية ستتحسن بشكل ملحوظ".

أما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يؤيد نهجا متشددا حيال نظام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، فدعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده أيضا.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستطرح مسألة نشر عناصر المنظومة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال لقاء وزيري الخارجية الروسي والياباني المقرر إجراؤه غدا الثلاثاء في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: "ننوي مناقشة بالتفصيل مسائل تعزيز الثقة في مجال الأمن وطرح تقديراتنا الخاصة بشأن نشر عناصر الدفاع الأمريكية المضادة للصواريخ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ..."

المصدر: أ ف ب + نوفوستي