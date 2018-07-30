لافروف: مجموعة العشرين تعمل بالتوافق وبعيدا عن القواعد المعقدة

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن مجموعة العشرين غير مقيدة بقواعد وإجراءات معقدة في عملها، بل تعمل وفق قاعدة التوافق.

وأوضح لافروف خلال "منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا" تحت عنوان "مساحة الأفكار في كليازما"، أن "مجموعة العشرين ظاهرة مثيرة للغاية، لقد تم تأسيسها لبحث القضايا الأساسية الخاصة بأداء الاقتصاد العالمي، ولكن في حال تعلقت بالمسائل الاقتصادية مشاكل سياسية كبرى، فعلى الأرجح ستبحثها مجموعة العشرين".

وأضاف لافروف أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى لقاءات القمة واجتماعات وزراء خارجية الاقتصاد، يجتمع كذلك وزراء الخارجية، موضحا أن "هذه العملية صحية، لأن مجموعة العشرين لا تعمل على أساس بعض القواعد والإجراءات المعقدة، ، ولكن على أساس توافق الآراء".

تأسست مجموعة العشرين سنة 1999 بسبب الأزمات المالية في التسعينات. ويمثل هذا المنتدى ثلثي التجارة في العالم وأكثر من 90% من الناتج العالمي الخام.

وتهدف مجموعة العشرين إلى الجمع الممنهج لدول صناعية ومتقدمة هامة بغية مناقشة قضايا أساسية في الاقتصاد العالمي.

المصدر: تاس