إيران توجه تهمة "الإفساد في الأرض" لعشرات المعتقلين والعقوبة تصل إلى الإعدام

أعلنت السلطات الإيرانية أن التهمة، التي تم توجيهها لعشرات المعتقلين، الذين تلاعبوا بالنظام المالي والعملة الصعبة بعد تدهور العملة المحلية، هي "الإفساد في الأرض".

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني، إن "الإفساد في الأرض" هي التهمة الموجهة لغالبية المعتقلين في قضية التلاعب بالنظام الاقتصادي في البلاد.

وتابع المتحدث في تصريح له مساء الأحد، "إنه جرى استدعاء آخرين أيضا وسيتم اعتقالهم".

وأوضح أن "هؤلاء الأفراد تمت ملاحقتهم بسبب التلاعب في النظام النقدي والعملة الصعبة والإخلال بالنظام الاقتصادي في البلاد وسيتم البدء بمحاكمتهم قريبا إن شاء الله".

ويمثل الإعدام أحد الأحكام القضائية، التي من الممكن أن تصدر بشأن تهمة "الإفساد في الأرض".

المصدر: فارس