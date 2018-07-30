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زلة لسان تضع وزير خارجية بريطانيا الجديد في موقف محرج في الصين!

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في أول زيارة خارجية رسمية له، وجد وزير الخارجية البريطاني الجديد، جيريمي هانت نفسه في موقف محرج، بسبب زلة لسانه، إذ خلط أثناء مفاوضات أجراها في بكين بين الصين واليابان.

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وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت جيريمي هانت في الصين في أول زيارة خارجية

وكان هانت ينوي إبداء احترامه للصينيين مشيرا إلى أن زوجته تنحدر من هذه الدولة، لكنه قال بدلا عن ذلك إنها تنحدر من اليابان!.

واستدرك عميد الدبلوماسية البريطانية الجديد هذا الخطأ الذي وصفه بـ"المرعب" وهرع إلى إصلاحه ، مشددا لنظيره الصيني وانغ يي على أن زوجته من أصول صينية ولدى عائلته صلة قوية مع هذه الدولة.

المصدر: غارديان

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