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جيريمي هانت في الصين في أول زيارة خارجية

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جيريمي هانت في الصين في أول زيارة خارجية
Globallookpress
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت
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اجتمع وزير الخارجية البريطاني الجديد جيريمي هانت مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين اليوم الاثنين لمناقشة التعاون بين البلدين، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ أن حل محل بوريس جونسون.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هانت ووانغ سيناقشان التجارة الحرة، والعقوبات على كوريا الشمالية، والعمل بين بريطانيا والصين للتصدي للتحديات العالمية مثل التغيرات المناخية.

وقبيل توجهه إلى الصين أكد هانت أن بريطانيا، وهي تغادر الاتحاد الأوروبي، ملتزمة بتعميق الشراكة مع الصين.

وأضاف: "يمثل الحوار الاستراتيجي بين المملكة المتحدة والصين فرصة مهمة لتكثيف تعاوننا بشأن التحديات المشتركة في الشؤون الدولية، بدءا من التجارة العالمية الحرة إلى حظر الانتشار النووي والتحديات البيئية، في إطار الشراكة بين المملكة المتحدة والصين".

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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