أقارب ركاب الطائرة الماليزية المفقودة: لا جديد في تقرير فريق التحقيق

صرح ذوو ركاب الطائرة الماليزية المفقودة منذ 4 سنوات، بأن تقرير فريق التحقيق الذي سيتم نشره رسميا في وقت لاحق من هذا اليوم، لا يتضمن أي نتائج جديدة حول ملابسات اختفاء الطائرة.

وقال أقارب ركاب الطائرة للصحفيين بعد استلامهم تقرير فريق التحقيق الرسمي وعقدهم مؤتمرا صحفيا إن الوثيقة تركز على الأخطاء والبروتوكولات والمبادئ التوجيهية التي لم تتم مراعاتها.

وقالت المحامية غريس ناتان التي كانت أمها بين ركان الطائرة المفقودة: "نأمل ألا تتكرر هذه الأخطاء لاحقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع وقوع مثل هذه الأخطاء في المستقبل".

ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير فريق التحقيق في الساعة 6:30 صباح اليوم الاثنين بتوقيت غرينيتش.

وكانت طائرة "البوينغ 777" التابعة لشركة الطيران الماليزية، قد اختفت في الـ8 من مارس عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا بعيد إقلاعها من مطار كوالالمبور متوجهة إلى بكين.

ولم يتم حتى اليوم العثور على أي أثر للطائرة في منطقة بحث في المحيط الهندي بمساحة 120 ألف كيلومتر مربع، كما تم تعليق مهمة البحث التي تقودها أستراليا في يناير الماضي، وهي الأكبر في تاريخ حوادث الطيران.

المصدر: رويترز + أ ف ب