واشنطن: بيونغ يانغ لم تطلب المال مقابل إعادة رفات الجنود الأمريكيين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد أن كوريا الشمالية لم تطلب المال مقابل إعادة رفات الجنود الأمريكيين التي جرت الجمعة الماضية بمناسبة الذكرى الـ65 للهدنة في الحرب الكورية.

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، ردا على سؤال صحفي حول وجود أي تعويض عن إعادة رفات الجنود، إن القوانين الأمريكية تمنح وزير الدفاع الحق في تعويض النفقات المتعلقة بالتنقيب عن رفات العسكريين الأمريكيين والاحتفاظ بها سواء من قبل كوريا الشمالية أو أي دولة أخرى، موضحة أنه في هذه الحالة، لم تطلب كوريا الشمالية المال كتعويض عن استعادة الرفات.

وأضافت أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ينفذ تعهداته بإعادة رفات الجنود الأمريكيين، مشيرة إلى أن ذلك إجراء ملموس لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكيم جونغ أون أثناء قمتهما بسنغافورة في يونيو الماضي.

ووصلت طائرة نقل عسكرية أمريكية تقل رفات 55 جنديا أمريكيا، من قاعدة وونسان في كوريا الشمالية إلى قاعدة أوسان الجوية الأمريكية في كوريا الجنوبية يوم 27 يوليو الجاري. ومن المقرر أن يقيم الجانب الأمريكي مراسم استقبال رفات الجنود الأمريكيين رسميا في الـ1 من أغسطس بعد اتخاذ إجراءات التحقق من الرفات. ثم سيتم نقل الرفات إلى هاواي لإجراء عملية تحديد الهوية. ومن المتوقع أن يستقبل نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس الرفات بموجب أمر من الرئيس ترامب.

المصدر: يونهاب