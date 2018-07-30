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ماكفول يشكو حظر موسكو دخوله: العقوبات الروسية دمرت مسيرتي العلمية!

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ماكفول يشكو حظر موسكو دخوله: العقوبات الروسية دمرت مسيرتي العلمية!
Sputnik Alexander Utkin
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شكا السفير الأمريكي السابق في روسيا، مايكل ماكفول، من شموله بعقوبات موسكو الجوابية ردا على عقوبات بلاده عليها، واعتبر أن مسيرته العلمية انتهت بسبب حظر دخوله إلى روسيا .

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وقال ماكفول، الذي يعتبر من الصقور الذين حرّضوا على فرض عقوبات ضد روسيا، في مقابلة مع قناة "MSNBC" ردا على سؤال، كيف ستؤثر قمة هلسنكي بين زعيم روسيا والولايات المتحدة على حياته العلمية، قال: "حياتي قد تغيرت جذريا".

وأضاف:"أتحدث معك من جامعة ستانفورد، وأنا بروفيسور منذ ثلاثة عقود تقريبا، وكل بحوثي كانت تقريبا حول روسيا"، مشيرا إلى أنه "لا يستطيع حاليا القيام بمزيد من الأبحاث في روسيا، فضلا عن أنه من المستحيل أن يتجرأ على السفر إليها، كون اسمه على قائمة العقوبات الروسية في الوقت الحالي".

وقال ماكفول: "حتى لو استبعدوني من هذه القائمة فلن أكون قادرا على الذهاب إلى روسيا"، مشددا على أن "مسيرته العلمية، المتعلقة بكتابة التقارير وإجراء الأبحاث، الأبحاث الحقيقية، انتهت".

يذكر أن مايكل ماكفول كان سفيرا للولايات المتحدة لدى روسيا في الفترة من 2012 إلى 2014. ويعمل الآن أستاذا  في جامعة ستانفورد، ومعلقا نشطا على العلاقات الروسية الأمريكية. ووفقا لوزارة الخارجية الروسية، تم حظر ماكفول من دخول روسيا "لتسببه في إلحاق ضرر مقصود بالعلاقات بين موسكو وواشنطن".

المصدر: نوفوستي

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