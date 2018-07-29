افتتاح مسابقات الألعاب العسكرية الدولية في الصين

جرت في ميدان "كورلا" العسكري شمال غربي الصين، اليوم الأحد، مراسم إطلاق المسابقات المنضوية في الألعاب العسكرية الدولية للعام 2018.

وبدأت المراسم باستعراض عسكري شارك فيه جنود من عشر دول هي أوزبكستان، وإيران، باكستان، وبيلاروس، وروسيا، وزيمبابوي والصين، وفنزويلا، وكازاخستان ومصر.

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ونفذ مظليون صينيون عملية إنزال فوق الميدان حاملين رايات الألعاب العسكرية الدولية والدول المشاركة، ثم أظهر طيارون صينيون مهارتهم في الرمي على الأهداف.

واطلع 7000 مشاهد على الإمكانات القتالية لأحدث أنواع الأسلحة والمعدات الحربية الصينية.

ويتوقع أن تجري في ميدان "كورلا" ثلاث مسابقات عسكرية هي "المسار الآمن" و"الأجواء الصافية" و"هجوم سوفوروف".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن 89 فريقا من 32 دولة إفريقية وأوروبية وآسيوية وأمريكية لاتينية تشارك في ألعاب هذا العام، بما فيها عدد من البلدان العربية، وهي السودان والجزائر وسوريا والكويت.

وستجري 28 مسابقة برية وجوية وبحرية، اعتبارا من تاريخ اليوم وحتى 11 أغسطس في 24 ميدانا، 16 منها في روسيا، والأخرى في بيلاروس والصين وكازاخستان وأذربيجان، كما ستجرى بعض المسابقات لأول مرة في أرمينيا وإيران.

المصدر: المركز الإعلامي للألعاب العسكرية الدولية