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الجيش الكاميروني يعدم سيدتين وطفليهما أمام الملأ

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الجيش الكاميروني يعدم سيدتين وطفليهما أمام الملأ
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فضح فيديو تم تسريبه على الإنترنت وحشية الجيش الكاميروني، حيث وثق إقدام جنود نظاميين مدججين بالسلاح على إعدام سيدتين وطفليهما، بطريقة غاية في الفظاعة.

يظهر الفيديو، الذي حاولت السلطات في البداية إنكاره  وادعت أنه "مفبرك"، اقتياد امرأتين صحبة طفليهما من قبل مجموعة من الجنود الكاميرونيين.

 سارت السيدتان جانب الجنود وقد جرّت إحدهما طفلا، لا يتجاوز عمره 3 سنوات، وحملت الأخرى رضيعها على ظهرها. 

وضع الجنود عصابة على أعين السيدتين والطفل، ثم أطلقوا الرصاص بكثافة عليهم جميعا بمن فيهم الرضيع على مرأى العشرات من الناس.

ويبرر هؤلاء الجنود فعلتهم بأن السيدتين كانتا من  تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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