// 26.06.2018 по тикету 15478
اردوغان يعلن عقد قمة جديدة حول سوريا بمشاركة روسيا في سبتمبر المقبل
Globallookpress
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان اسطنبول ستستضيف في الـ7 من سبتمبر القادم قمة دولية بمشاركة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، سيناقش فيها الوضع الحالي في سوريا.
ونقلت صحيفة "Vatan" التركية عن أردوغان أن الأطراف المشاركة في القمة ستناقش أيضا جدول أعمال القمة الثلاثية المقبلة حول سوريا أيضا، التي ستشارك فيها تركيا وروسيا وإيران.
وأشار أردوغان في الـ26 من الشهر الجاري، أثناء محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي جرت في إطار قمة بريكس في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، أشار إلى الديناميكية الإيجابية لتطور العلاقات بين تركيا وروسيا، الأمر الذي يثير برأيه "غيرة من جانب بعض الدول".
المصدر: Lenta.ru
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