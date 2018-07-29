نجل ريغان: أنصار ترامب يفضلون اختيار بوتين لرئاسة أمريكا على أي مرشح ديمقراطي

أعلن نجل الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريغان، أن مؤيدي دونالد ترامب، "الممتلئة قلوبهم بكراهية خصومهم الديموقراطيين"، مستعدون لاختيار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئاسة أمريكا!

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وأوضح أن أنصار الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، يفضلون وصول بوتين إلى البيت الأبيض على وصول أي مرشح ديمقراطي للرئاسة.

وقال في مقابلة مع قناة MSNBC التلفزيونية، إن ناخبي ترامب، مثلهم مثل الرئيس الأمريكي نفسه، يعجبهم ما يعجبه وينفرهم ما ينّفره، ولذلك فإن شعبية الرئيس الروسي بوتين تنمو باستمرار في الولايات المتحدة.

وأضاف نجل ريغان: "إذا كانوا يعتقدون أن ترامب يحب بوتين، فإنهم سوف يحبونه أيضا". واعتبر أن مؤيدي الرئيس الأمريكي الحالي طوروا "متلازمة ترامب".

وختم نجل الرئيس الجمهوري الأسبق للبيت الأبيض قائلا: "إنهم ليسوا أصدقاء مع الواقع بالضبط، لكن الشيء الرئيسي بالنسبة لهم هو أن ترامب، يكره بمزاجه على ما يبدو، نفس الناس الذين يكرهونهم هم.هذا اضطراب عقلي حقيقي، وهو نوع من متلازمة ترامب" المرضية.

ويشكل هذا التصريح دليلا قاطعا على المخاوف التي تبيديها موسكو من لجوء الأمريكيين إلى وضع العلاقات بين البلدين وبين الرئيسين بوتين وترامب، في مزاد السياسة الداخلية الأمريكية وعلى مذبح الخلافات والصراعات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

المصدر: نوفوستي