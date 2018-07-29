حزب ألماني يدعو إلى الحد من مدة ولاية مستشار البلاد

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، كريستيان ليندنر، إلى الحد من مدة ولاية المستشار الألماني إلى 8 أو 10 أعوام.

وقال ليندنر في حديثه لصحيفة "Bild am Sonntag": أدعو إلى الحد من مدة ولاية رئيس الحكومة في ألمانيا بحيث تكون (في مجموعها) 8 أو 10 أعوام. وسيكون أي رئيس آخر للحكومة أكثر عطاء من السيدة ميركل. ويتوقف ذلك على مدة الولاية".

وبموجب الدستور الألماني ينتخب رئيس الحكومة (المستشار الألماني) لمدة 4 أعوام، ويمكن إعادة انتخابه لهذا المنصب إلى ما لا نهاية. والعام الماضي تم بعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا انتخاب أنغيلا ميركل لمنصب المستشارة الألمانية للمرة الرابعة على التوالي.

المصدر: نوفوستي