 
مباشر

حزب ألماني يدعو إلى الحد من مدة ولاية مستشار البلاد

أخبار العالم

حزب ألماني يدعو إلى الحد من مدة ولاية مستشار البلاد
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kktv

دعا زعيم الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا، كريستيان ليندنر، إلى الحد من مدة ولاية المستشار الألماني إلى 8 أو 10 أعوام.

وقال ليندنر في حديثه لصحيفة "Bild am Sonntag": أدعو إلى الحد من مدة ولاية رئيس الحكومة في ألمانيا بحيث تكون (في مجموعها) 8 أو 10 أعوام. وسيكون أي رئيس آخر للحكومة أكثر عطاء من السيدة ميركل. ويتوقف ذلك على مدة الولاية".

وبموجب الدستور الألماني ينتخب رئيس الحكومة (المستشار الألماني) لمدة 4 أعوام، ويمكن إعادة انتخابه لهذا المنصب إلى ما لا نهاية. والعام الماضي تم بعد الانتخابات البرلمانية في ألمانيا انتخاب أنغيلا ميركل لمنصب المستشارة الألمانية للمرة الرابعة على التوالي.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا