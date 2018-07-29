صحيفة بريطانية: شروط تهريب الخوذ البيضاء من سوريا كانت صارمة

عرضت صحيفة "Sunday Times" البريطانية في مقال تفاصيل تهريب 98 متطوعا من الخوذ البيضاء​ وعائلاتهم من سوريا إلى الأردن، مشيرة إلى أنهم ينتظرون ترحيلهم للإقامة في دول غربية.

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وكتبت الصحيفة أن "مئات المتطوعين تركوا داخل سوريا تحت رحمة الحكومة السورية التي تتهمهم بأنهم إرهابيون وأنهم على صلة بتنظيم القاعدة​".

وأكدت أن "شروط اختيار المجموعة كانت صارمة، فالأزواج والزوجات والأبناء فقط هم من سمح لهم بمرافقة المتطوعين. كما اقتصرت عملية الإجلاء السرية على من وافقت الدول الغربية المعنية على أوراقهم".

وتقدر الصحيفة عدد "متطوعي" الخوذ البيضاء بـ 3700 شخص، وقالت إنه بداية تم وضع قائمة تضم 1202 أسماء، لكن "مع تقدم قوات النظام وعناصر داعش" في محافظة درعا، انخفض عدد من يستطيع الهرب إلى 400 فقط (منهم 98 متطوعا والباقي هم أفراد عائلاتهم).

وبلغ عدد من تم إخراجهم من سوريا بدعم إسرائيلي 422 (من "الخوذ" وأفراد أسرهم)، وفقا للبيانات الرسمية. ويجري الآن الاحتفاظ بهم في مأوى سري في أراضي الأردن، وبعد ذلك في غضون 3 أشهر، سوف يستقرون في بريطانيا وكندا وألمانيا.

المصدر: صاندي تايمز