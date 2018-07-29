إعصار جونداري يشل الحركة في اليابان

أصيب 16 شخصا على الأقل بعد أن ضرب إعصار جونداري المناطق غرب اليابان التي تضررت مؤخرا جراء الفيضانات والانهيارات الطينية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة.

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وأفادت قناة "NHK" اليابانية أن معظم المنكوبين أصيبوا بجروح بسبب الرياح القوية في الشارع وبسبب تحطم زجاج النوافذ داخل المباني، مضيفة أن الرياح القوية في مدينة كيوتو أدت إلى انتشار الحرائق في 12 بناية، وتم العثور في إحداها على جثة امرأة مسنة.

وفي جزيرة مياكي اليابانية أصيب رجل بجروح جراء انقلاب سيارته بسبب الرياح العاتية.

وفي مقاطعة سيدزووكا دمرت أمواج البحر جدارا في فندق، كما تحطمت النوافذ في مطعم بفندق كبير في مقاطعة ميه.

وتم في اليابان بسبب الإعصار إلغاء نحو 160 رحلة جوية داخلية، كما سجلت حوادث تأخر حركة القطارات. وانقطعت الكهرباء عن 78,3 ألف منزل في مقاطعة ميه، و40,8 ألف منزل في مقاطعة ايتي، و17 ألف منزل في مقاطعة سيودزووكا.

وأفادت الأرصاد الجوية بأن نحو 130 ملليمترا من الأمطار في الساعة تهطل في مناطق مرور الإعصار، في حين تصل سرعة الرياح فيه إلى 23 مترا في الثانية. وفي الوقت ذاته أكدت أن قوة الإعصار تنخفض.

من جهتها حذرت السلطات المحلية سكان المناطق المنكوبة من خطر وقوع انهيارات طينية جديدة. وأسفرت الفيضانات والانهيارات الطينية التي وقعت في وقت سابق من هذا الشهر غرب اليابان عن مقتل 219 شخصا وفقدان 11.

المصدر: نوفوستي