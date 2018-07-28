أوربان: أوروبا الغربية غير ديموقراطية والمفوضية رمز الفشل والعقوبات على روسيا بدائية

شن رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، على أوروبا الغربية هجوما شديدا معتبرا إياها "غير ديمقراطية"، وذلك في خطابه يوم السبت 28 يوليو 2018 في بايلي توسناد شمال رومانيا.

وقال أوربان أمام ثلة من الأقلية الهنغارية في رومانيا: "في الغرب، توجد ليبرالية وليس هناك ديمقراطية"، معتبرا أن المساس بحرية التعبير والرقابة باتا أمرين شائعين.

وهاجم رئيس الوزراء الهنغاري مجددا المؤسسات الأوروبية واصفا المفوضية الأوروبية بأنها "رمز الفشل".

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ورأى أوربان أن ما يسمى "الديمقراطية المسيحية" هي ضد المهاجرين وضد التعدد الثقافي وتناضل من أجل نموذج العائلة المسيحية، وأضاف أنه سيجعل من الهجرة عنوانا رئيسيا في الانتخابات الأوروبية العام المقبل.

ولاحظ أن القادة الأوروبيين لا يتمتعون بالفاعلية وهم عاجزون عن الدفاع عن أوروبا ضد الهجرة.

كما تطرق أوربان إلى المنطقة التي تعيش فيها الأقلية المجرية في رومانيا حيث ألقى خطابه، مؤكدا أنها ستظل موجودة على الدوام حتى حين يجتاح الإسلام أوروبا.

في المقابل، انتقد أوربان العقوبات الأوروبية ضد روسيا واصفا سياسة الاتحاد الأوروبي حيال موسكو بأنها "بدائية".

وفيما يتعلق بتركيا، أكد أنه يمكن انتقاد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن استقرار تركيا أمر جيد.

وختم كلمته قائلا "إن استقرار حوض الكاربات وأوروبا اليوم، يرتبط بالاستقرار في تركيا وإسرائيل ومصر لأن هذه الدول تستطيع وضع حد لتدفق المسلمين".

جدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 19 يوليو تقديم طعن ضد هنغاريا أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن قوانين حول المهاجرين تثير جدلا.

المصدر: أ ف ب