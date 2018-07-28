صحيفة: أردوغان يريد استقبالا عسكريا ومأدبة عشاء رسمية في ألمانيا

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يخطط للقيام بزيارة دولة إلى ألمانيا أواخر سبتمبر ويطالب السلطات المحلية بإجراء عدة فعاليات رسمية ملائمة.

وأوضحت الصحيفة أن الجانبين يتفاوضان حاليا حول تحديد موعد دقيق للزيارة، مشيرة إلى أنها ستكون الأولى لأردوغان إلى ألمانيا منذ توليه الرئاسة التركية عام 2014.

ونقلت "بيلد" عن مصادر حكومية في أنقرة وبرلين قولها إن أردوغان يريد أن تجري رحلته بشكل زيارة دولة رسمية على مستوى برتوكول رفيع يشمل استقباله بمراسم عسكرية وعقد لقاء مع الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، وتنظيم مأدبة عشاء رسمية بالمناسبة.

كما يريد أردوغان، حسب مصادر الصحيفة، تنظيم فعالية واسعة سيلقي خلالها كلمة أمام الجالية التركية في ألمانيا.

وتشهد العلاقات بين تركيا وألمانيا توترا كبيرا منذ العام 2016، وتدهورت بصورة حادة على خلفية سلسلة من الخلافات الدبلوماسية المتتالية لدرجة حتى وصف الخبراء التصعيد الحالي بين البلدين بـ"الأسوأ وغير المسبوق" خلال العقود الـ3 الأخيرة.

وتسارعت هذه العملية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها تركيا ليلة في 16 يوليو من العام 2016، حيث أعربت ألمانيا مرارا عن قلقها من حملة الاعتقالات والتطهير، المنفذة من قبل أنقرة ضد من تصفهم بالانقلابيين، ليستمر التصعيد مع توقيف السلطات المحلية حوالي 10 مواطنين ألمان منهم صحفيون ونشطاء حقوقيون.

وبدورها، وجهت أنقرة اتهامات للسلطات الألمانية، بما في ذلك المستشارة أنغيلا ميركل شخصيا، "بدعم الإرهابيين" بسبب رفضها تسليم بعض العسكريين الأتراك الذين طلبوا حق اللجوء السياسي في ألمانيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، وكذلك بسبب عدم تسليم برلين لأنقرة ناشطي "حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا من قبل السلطات التركية، الأمر الذي تزامن مع منع حكومة ألمانيا السياسيين الأتراك من إجراء فعاليات للجالية على أراضيها.

المصدر: بيلد + وكالات