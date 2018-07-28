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صورة بوتين بدل ترامب بين رؤساء الولايات المتحدة في مؤسسة حكومية أمريكية!

أخبار العالم

صورة بوتين بدل ترامب بين رؤساء الولايات المتحدة في مؤسسة حكومية أمريكية!
Reuters
فلاديمير بوتين
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فوجئ موظفو مبنى الكابيتول في ولاية كولورادو الأمريكية بوجود صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكان مخصص لنظيره الأمريكي دونالد ترامب بين صور رؤساء الولايات المتحدة.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن مجهولين لصقوا صورة بوتين في مكان خال مخصص لصورة ترامب في المبنى الذي تتخذ منه السلطة التشريعية للولاية مقرها، وقام مرشد الجولات السياحية بإزالتها عندما كشف الأمر.

ونشر السيناتور الديمقراطي في ولاية كولورادو ستيف فينبرغ صورة من الموقع على حسابه في "تويتر".

وأشار موقع 9News إلى أن المكان المخصص لصورة ترامب لا يزال خاويا بعد عام ونصف العام على توليه مقاليد الحكم، بسبب عجز مجموعة "مواطنو كولورادو من أجل الثقافة" الخاصة بجمع التبرعات لرسم صور الرؤساء من تحصيل 10 آلاف دولار لدفع ثمن اللوحة.

المصدر: The Hill

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