رئيس الإكوادور السابق لـ RT: تسليم أسانج أمر محسوم

أعرب رئيس الإكوادور السابق رفاييل كوريا عن قناعته بأن حرمان مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج من ملجأ سياسي في سفارة بلاده بلندن مسألة وقت لا أكثر.

واتهم كوريا، في مقابلة خاصة مع RT، خلفه لينين مورينو بالنفاق قائلا: "لقد توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بخصوص مستقبل أسانج، وما يفعله اليوم محاولة لتهوين الأمر بالحديث عن الحوار، لكنني أخشى، وقد ذكرت ذلك قبل بضعة أشهر، أن تكون أيام إقامة أسانج في سفارة بلادنا قد باتت معدودة".

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وشدد على اقتناعه الكامل بوجود اتفاق بين الحكومة الإكوادورية الحالية من جانب وبريطانيا والولايات المتحدة من جانب آخر بشأن أسانج، لا سيما بعد زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إلى كيتو قبل أسابيع.

وحذر الرئيس السابق من أن أسانج، إذا غادر السفارة، سيقع بالضبط في قبضة السلطات الأمريكية، وقد تفرض عليه عقوبة الإعدام.

واتهم كوريا الولايات المتحدة بازدواجية المعايير، مشيرا إلى أنه لا أحد يلاحق وسائل الإعلام الكبرى التي نشرت ما سربه مؤسس "ويكيليكس".

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تأكيد الرئيس مورينو بأن الإكوادور تخوض مشاورات مع الحكومة البريطانية بشأن قضية أسانج.

وأشار الرئيس إلى أنه ينبغي على أسانج في نهاية المطاف مغادرة السفارة التي يقيم فيها منذ عام 2012.

المصدر: RT